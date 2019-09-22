الحسيني: ستات الإخوان أذكى نساء العالم

22 سبتمبر 2019 - 10:30 ص

كشف الإعلامي يوسف الحسيني، عن سر وجود جماعة الإخوان بمصر، يرجع إلى أن مصر من أكثر الحضارات التي أثرت في المجتمع البشري بشكل عام، وهذه حقيقة بدون أي مبالغة.





وأضاف "الحسيني"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن فكرة اختيار مصر لكي تكون بلد منشأ لجماعة الإخوان لم يكن اعتباطيًا، معقبًا: "أسرة البنا لم تأت لمصر من المغرب بصورة اعتباطية أو مصادفةً، ولكن كان الأمر مخططًا، مصر ستظل مطمعًا للكثير من الدول والجماعات الإرهابية".





وتابع الإعلامي قائلاً: "إن مصر سِنتر العالم، وجميع دول المنطقة والعالم العربي يرون مصر بمثابة الأم، ولذلك تسعى جماعة الإخوان للسيطرة على القاهرة، والسيطرة على القاهرة يعني سهولة السيطرة على المنطقة ككل.



وأكد أن سيدات الجماعة تلعبن دورًا مهمًا للغاية في جماعة الإخوان، خاصة أنهن لديهن قدرة أكبر على المناورة من الرجال، خاصة أن بعضهن منتقبات، معقبًا: "ستات الإخوان أذكى نساء العالم ، لكن ذكاء حقير يستخدمنه في هدم الأوطان".



