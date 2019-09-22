مستشار أمني للمصريين: "متخرموش السفينة والنبي"

22 سبتمبر 2019 - 11:00 ص

أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن هناك حملة ممنهجة لنشر الأكاذيب والشائعات وتشويه الرمز لبث الفرقة وإشاعة حالة من عدم الاستقرار في المجتمع المصري.

وأضاف "العمدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، بأن التنظيمات الإرهابية تحولت إلى "السوشيال ميديا" لتنفيذ خطتهم حتى يصلوا إلى أكبر نسبة من الشعب المصري، حيث أن 48% من الشعب المصري يستقي معلوماته من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن الإعلام عليه دور كبير في مواجهة أكاذيب جماعة الإخوان، واستعراض الانجازات التي حققتها الدولة حتى تكون أكبر رد على شائعات الإخوان، مشددا على ضرورة أن يحرص المواطن المصري أن يستقي معلوماته من مصدر موثوق منه، معقبًا: "فكر قبل ما تشير أي معلومة حتى لا تكون عجينة لينة في يد أعدائنا، ومتخرمش السفينة اللي كلنا فيها و النبي ".