» رد فعل غير متوقع لمسنة عند رؤيتها الوليد بن طلال

22 سبتمبر 2019 - 11:23 ص

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للحظة تواجد رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح وشقيقتها لمياء، أرملة الرئيس المغربي الراحل مولاي عبد الله، خلال تواجدهم في أحد الأماكن.

وتفصيلآ ظهرت في الفيديو ”سيدة” تدعو له وتصفه بالرجل الصالح قائلة: “الله يرضى عليه وعليكي”، تقصد والدته.

تجدر الإشارة إلى أن منى الصلح تزوجت من الأمير طلال عام 1954م، وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم ”الأمير الوليد والأمير خالد والأميرة ريما”