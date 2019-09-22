شاهد.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري تفاجئ متابعيها

متابعات - أمينة عبد العال
شاركت الفنانة ياسمين صبري مقطع فيديو جديد، مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على Twitter، ظهرت خلاله بدون مكياج.
بدت ملامح ياسمين هادئة ولم تختلف كثيرًا خلال الفيديو، حيث علّقت كاتبة: "بدون مكياج بدون أضواء.. الحياة تصبح أكثر جمالا عندما تكون بسيطة".
يشار إلى أن ياسمين صبري، قدمت دور البطولة المطلقة لأول مرة، في شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل "حكايتي"، وهو من بطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد الناصر ، مها أبو عوف، أحمد بدير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج "سينرجي ".
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