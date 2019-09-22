تهز إسرائيل.. 3 شباب يغتصبون طالبة داخل المدرسة

22 سبتمبر 2019 - 11:45 ص

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، 3 شباب إسرائيليين، بتهمة الاغتصاب الجماعي بإحدى المدارس الثانوية بمستوطنة نتيفوت بالغلاف.





وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الثلاثة، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 عاما، استدرجوا طالبة عمرها 14 عاما، إلى ملجأ المدرسة يوم الخميس الماضي، وتناوبوا على اغتصابها.





وأضاف التقرير العبري، أنه تم القبض على طالب عمره 16 عامًا للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية واغتصاب قاصر.





وقال والد الضحية إن المتهم قام بتقييد ابنته في ملجأ، وكان يوجد اثنان يحرسان المكان بالخارج، ثم تبادلوا الأدوار وتناوبوا على اغتصابها، كما قام المتهم الثالث بتصوير جريمة الاغتصاب الجماعي.





وأكدت الفتاة أن هذه كانت المرة الثانية التي يستغلونها فيها، وحينما سألها والدها لماذا لم تفضحهم في المرة الأولى قالت لأنهم هددوها بنشر مقاطع الفيديو وقتل شقيقها الصغير.







