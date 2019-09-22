  • الأحد 22 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:58 م
بحث متقدم
طائرة مسيرة

طائرة مسيرة تقصف مقرًا لـ "الحشد الشعبي"

صلاح والنني

صلاح في المقدمة.."البدرى" يستدعى 5 محترفين لمعسكر الفراعنة

صورة

ندوة "قواعد العشق" تشعل الكويت

ضياء رشوان

«الاستعلامات» توجه بيانًا لوسائل الإعلام الدولية

اغتصاب - صورة أرشيفية

تهز إسرائيل.. 3 شباب يغتصبون طالبة داخل المدرسة

قنبلة

كارثة إنسانية بعد العثور على قنبلة تزن 55 طنًا.. في هذه الدولة

حزب البشير

كشف محاولة البشير بيع قصور رئاسية قبيل خلعه

الراكب

يتعاطى الكوكايين على متن طائرة

اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية

مستشار أمني للمصريين: "متخرموش السفينة والنبي"

الحسيني

الحسيني: ستات الإخوان أذكى نساء العالم

ندوة "قواعد العشق" تشعل الكويت

عرب وعالم

صورة
صورة

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

المرة الثالثة منذ توليه.. تفاصيل زيارة «السيسي» للكويت

#

السيسي: "أنا بعملكم مشروع قومي كبير يا مصريين"

#

رقصة جريئة لـ دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا

#

هذه أسباب استقالات المعلمين المصريين في الكويت

سادت حالة من الجدل في الشارع الكويتي، عقب إلغاء ندوة عن " قواعد العشق الأربعون على أنغام الصوفية"، والتي كانت مقررا إقامتها في أحد الفنادق أمس الأول.

 وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن المعترضين عن إلغاء الندوة فإن  ذلك يشكل حالة من التراجع والقمع الفكري.

 وأضافوا أن الحريات مكفولة دستوريا، لكن الحكومة تستجيب لبعض المتشددين دينيا، معتبرين أن البعض ينصِّب نفسه حارسا للفضيلة، بحسب ما ذكرته صحيفة القبس.

وكانت وزارة الداخلية قد تلقت شكاوى من أن الحفل المزمع يسيء إلى العقيدة الإسلامية والقيم المجتمعية. كما فتحت الإدارة العامة للمباحث الجنائية تحقيقا موسعا مع مسؤولي نادي القراءة المنظم للحفل، وأبلغتهم عدم السماح بإقامة الندوة بلا ترخيص.

وأفادت بعض المصادر أن الداخلية لا علاقة لها بمحتوى الندوات والفعاليات، وتقتصر مهمتها على التحقق من حصول الجهة المنظمة على الترخيص. وكان عدد من النواب قد حملوا على منظمي الندوة وطالبوا في تغريدات على تويتر بضرورة منعها بسبب إساءتها للدين الإسلامي، ومساسها بقيم المجتمع.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. البحيري بفستان شفاف مثير
» لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!
» رد فعل غير متوقع لمسنة عند رؤيتها الوليد بن طلال
» شاهد.. السيارة الأكثر سوادًا في العالم
» معسكر مغلق للزمالك استعدادًا لـ «زعيم الثغر»
» غريب.. البكاء يقلل وزن الجسم
» المقاصة ضيفاً ثقيلاً على «أبناء الجنوب»
» المصرى يستدرج الحرس على استاد الجيش بالسويس
» معجزة إلهية.. طفلة بأربع أرجل و3 أياد
» "نسليكان" بعد افتراس أعضائها تفجع تركيا
» أول تعليق من هنا الزاهد بعد الكشف عن مرضها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية