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«الجبير»: هذه خياراتنا للرد على هجوم أرامكو

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عادل الجبير
عادل الجبير

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إيران

السعودية

هجوم أرامكو

علدل الجبير

قال وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، في مقابلة مع "العربية"، إن لدى السعودية خيارات عدة للرد على الهجوم على معملي أرامكو، مضيفا: "سنتخذ الخيارات المناسبة في الوقت المناسب للرد على هجوم أرامكو.. الخيارات عديدة دبلوماسية وقانونية وأمنية".

وأضاف أن الهجوم على أرامكو غير مسبوق وندرس ما سيتم اتخاذه بعد التحقيقات، موضحًا أن سرعة التعامل مع الحرائق في معملي أرامكو مصدر فخر للسعودية.

وكشف الجبير أن هناك تنسيقًا على أعلى المستويات مع واشنطن بعد هجوم أرامكو، وتابع "إدارة ترمب اتخذت موقفا قويًا ضد إيران عبر العقوبات".

وأشار وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية إلى أن إيران تشن حربا على السعودية منذ ثورة الخميني، لافتا إلى أنه إذا ثبت تورط إيران مباشرة في هجوم أرامكو فعليها تحمل العواقب.

وأوضح الجبير أن "سلوك إيران تجاهنا عدواني يخالف الأعراف والقوانين الدولية"، مشددًا على أن آلية التحويلات البديلة تشجع إيران على اتخاذ مواقف أكثر عدوانية.

وأضاف الجبير،: "لا أحد يريد الحرب، وهذا الخيار يجب أن يكون الأخير". وأضاف "لدينا تواصل قوي ومستمر وتنسيق في كل المجالات مع واشنطن بشأن إيران".

وتوقع الجبير من الدول الأوروبية أن تكون أكثر حزما مع النظام الإيراني، لافتا إلى أن أي تخفيف للضغوط الاقتصادية على إيران سيجعلها أكثر تصلبا، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك آلية للتعامل مع دعم إيران للإرهاب.


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