» إلغاء 400 رحلة جوية.. لهذا السبب

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قررت شركات طيران باليابان إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية اليوم الأحد، بسبب إعصار تاباه.

وقامت الخطوط الجوية اليابانية بإلغاء 118 رحلة، في حين ألغت شركة "أول نيبون" الجوية 131 رحلة جوية.

ومن جهتها، توقعت هيئة الأرصاد أن إعصار تاباه سيقترب من جزيرة كيوشو بجنوب غرب اليابان، مضيفة: "كان إعصار تاباه فوق بحر الصين الشرقي ويتحرك باتجاه "شمال – شمال شرق" بسرعة 30 كيلومترًا في الساعة"، وتنبأت أن يصل الإعصار إلى شمال اليابان غدًا الإثنين.


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