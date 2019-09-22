السيطرة على حريق بمعهد أورام طنطا

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متابعات- الدويني فولي

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الحماية المدنية تواصل إطفاء حريق "الموسكي"

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الغربية برئاسة العميد حازم عمر، مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بمبنى مركز أورام طنطا، كاد يمتد إلى غرف وسرائر المرضى، ودفعت الأجهزة الأمنية، بـ6 سيارات إطفاء، تمكنت من إخماد النيران بالكامل، دون وجود أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمعهد أورام طنطا، وتم إخطار الحماية المدنية، والتى دفعت بـ6 سيارات للسيطرة على الحريق قبل إمتداده إلى غرف المرضى وأقسام المركز.

وكشفت التحريات الأولية أن حريقًا محدودًا قد نشب بالطابق الخامس بمبنى مركز أورام طنطا بسب تجميع المخلفات بالدور الخامس من المبنى، وعدم متابعتها أو التخلص منها، ما كان سيعرض المبنى للاحتراق بالكامل.

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