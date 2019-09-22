» "ميتشو" يعلن قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري

محمد عبد الحارس
أعلن الصربي ميتشو قائمة الفريق استعدادًا لخوض لقاء الاتحاد السكندرى المقرر إقامته مساء غدٍ على إستاد بتروسبروت، بالتجمع الخامس.
فى حراسة المرمى محمد عواد - أبو جبل
في خط الدفاع محمود الونش - محمود علاء - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - حمدى النقاز - عبد الله جمعة - حازم أمام.
فى الوسط فرجانى ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - شيكابالا - أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - أمام عاشور - أوناجم.
في خط الهجوم خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد
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