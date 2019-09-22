القوات المسلحة تُصدر بيانًا تحذيريًا

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القوات المسلحة

فيس بوك

المتحدث العسكرى

تامر الرافعى

أكدت القوات المسلحة اليوم الأحد، أنها تصدر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكرى.

جاء هذا في بيان للمتحدث العسكرى العقيد تامر الرفاعي.

وقال «الرفاعى» عبر «فيس بوك»: «فى إطار انتشار بعض الصفحات التى تدعى تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الإجتماعى، تؤكد القوات المسلحة أنها تصدر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكرى».

وتابع: «أن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى على [ فيسبوك - تويتر ] هما فقط المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة، وتهيب القوات المسلحة كافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الإنسياق وراء أى مصادر أخرى على مواقع التواصل الإجتماعى للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة».


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