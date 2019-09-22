  • الأحد 22 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:26 م
بحث متقدم
مباراة تشيلسي وليفربول

بث مباشر.. تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي

الجيش السعودي

تصعيد سعودي ضد إيران

أرشيفية

"القوى العاملة" تسقط نصف مليون ريال عن مصري بالسعودية

أرشيف

تحذير رسمي للمراسلين الأجانب بعد أحداث الجمعة

أرشيف

تفاصيل إحالة موظفين بالرئاسة للجنايات بتهمة الفساد

ارشيفية

القوات المسلحة تُصدر بيانًا تحذيريًا

البورصة

البورصة المصرية تخسر 36 مليار جنيه

الرئيس السيسي

كاتب كويتي: السيسي سد مصر المنيع أمام وصول "الإخوان" للحكم

أرشيفية

هل صلاة الرجل بزوجته تحسب جماعة ؟.. البحوث الإسلامية ترد

حسام البدرى

بالأسماء.. الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر

«لا تنقلوا أخبار مصر عن السوشيال ميديا»

تحذير رسمي للمراسلين الأجانب بعد أحداث الجمعة

الحياة السياسية

أرشيف
أرشيف

متابعات

أخبار متعلقة
#

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه

#

أول رد سعودي عن دور الإمارات في «أحداث عدن»

#

بعد إغلاقه أسبوعا.. "الأوقاف" الأردنية تُعيد فتح مقام "النبي هارون"

#

إيران تفرج عن ناقلة نفط جزائرية احتجزت بمضيق هرمز

دعت لهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، اليوم لعدم الاستناد لمنصات التواصل كمصادر للأخبار والتقارير خشية "الانفلات والفوضى، وتزييف الحسابات، والفبركة".

جاء ذلك في بيان وجهته لوسائل الإعلام الدولية ومراسليها في مصر بشأن ما تم بثه بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدت البلاد الجمعة.

وأضافت الهيئة المسؤولة عن الإعلام الأجنبي في مصر أنها "قالت "تابعت باهتمام مابثته ونشرته وسائل الإعلام العالمية من خلال مراسليها المعتمدين في القاهرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وتابعت: "في ضوء هذا تذكر المراسلين وكافة وسائل الإعلام مجدداً بأهمية الالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها عالمياً للصحافة والإعلام".

ومن أبرز تلك القواعد، التي تحدثت عنها الهيئة "عدم النشر عن وقائع إلا مايشاهده المراسلون بأنفسهم أو من مصادرهم المعلومة والمذكورة وذات المصداقية، والتي تتأكد من مصدرين آخرين موثوقين شاهدوا الوقائع جميعاً بأعينهم".

كما دعت إلى "عدم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار والتقارير، خاصة مع حالة هذه الوسائل من الانفلات والفوضى، وتزييف الحسابات، والفبركة".

وقالت إن تلك الوسائل "على نحو يختلف عما هو موجود في الدول المتقدمة، التي لا تسمح باللجوء إلى هذه المصادر إلا بضوابط شديدة ومراحل عديدة من التيقن".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ليفربول ينهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين على تشيلسي
» بالفيديو.. "صلاح" يصنع هدف التقدم لليفربول
» "صلاح" يقود تشكيلة ليفربول أمام تشيلسي
» "ميتشو" يعلن قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري
» أخيرًا.. السماح للنساء بحضور المباريات بإيران
» شاهد.. "دانا حمدان" تبرز أنوثتها في مهرجان الجونة
» إلغاء 400 رحلة جوية.. لهذا السبب
» لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!
» رد فعل غير متوقع لمسنة عند رؤيتها الوليد بن طلال
» شاهد.. السيارة الأكثر سوادًا في العالم
» معسكر مغلق للزمالك استعدادًا لـ «زعيم الثغر»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:27 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:57

  • عشاء

    19:27

من الى
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية