تحذير رسمي للمراسلين الأجانب بعد أحداث الجمعة

دعت لهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، اليوم لعدم الاستناد لمنصات التواصل كمصادر للأخبار والتقارير خشية "الانفلات والفوضى، وتزييف الحسابات، والفبركة".

جاء ذلك في بيان وجهته لوسائل الإعلام الدولية ومراسليها في مصر بشأن ما تم بثه بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدت البلاد الجمعة.

وأضافت الهيئة المسؤولة عن الإعلام الأجنبي في مصر أنها "قالت "تابعت باهتمام مابثته ونشرته وسائل الإعلام العالمية من خلال مراسليها المعتمدين في القاهرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وتابعت: "في ضوء هذا تذكر المراسلين وكافة وسائل الإعلام مجدداً بأهمية الالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها عالمياً للصحافة والإعلام".

ومن أبرز تلك القواعد، التي تحدثت عنها الهيئة "عدم النشر عن وقائع إلا مايشاهده المراسلون بأنفسهم أو من مصادرهم المعلومة والمذكورة وذات المصداقية، والتي تتأكد من مصدرين آخرين موثوقين شاهدوا الوقائع جميعاً بأعينهم".

كما دعت إلى "عدم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار والتقارير، خاصة مع حالة هذه الوسائل من الانفلات والفوضى، وتزييف الحسابات، والفبركة".

وقالت إن تلك الوسائل "على نحو يختلف عما هو موجود في الدول المتقدمة، التي لا تسمح باللجوء إلى هذه المصادر إلا بضوابط شديدة ومراحل عديدة من التيقن".