البورصة المصرية تخسر 36 مليار جنيه

22 سبتمبر 2019 - 04:57 م

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة فى البورصة المصرية اليوم الأحد نحو 36 مليار جنيه.

واتخذت إدارة البورصة قرارا بإيقاف التداول لمدة نصف ساعة، بعد انخفاض مؤشر EGX100 ، بنسبة 5%، قبل أن يواصل الهبوط حتى نهاية الجلسة.

كما انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 بنحو 5.3%، ليبلغ مستوى 13958 نقطة، فيما مالت مؤشرات السوق الثانوية للانخفاض، حيث سجل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفاضا بنحو 5.66%، ليغلق عند مستوى 509 نقاط.

من جهته، انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، بنحو 5.68%، ليصل إلى مستوى 1358 نقطة، فيما ارتفعت أسهم 3 شركات خلال الجلسة، بينما انخفض 157 سهما، وظل 19 دون تغيير.

وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 1.238 مليار جنيه، بحجم تداول نحو 243 مليون ورقة منفذة على 26.154 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء، مسجلين صافي شراء بلغ 182.26 مليون جنيه للأجانب، و59.9 مليون جنيه للعرب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع، مسجلين صافي بيع بلغ 242.2 مليون جنيه.