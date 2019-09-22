» "صلاح" يقود تشكيلة ليفربول أمام تشيلسي

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة تشيلسي التي تنطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الانجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول ضد تشيلسي، أدريان في حراسة المرمى، أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، فابينو، فاينالدوم، هندرسون، مانى، صلاح، وفيرمينو.

كما أعلن فرانك لامبارد، المدير الفنى لنادى تشيلسي، التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة ليفربول.

فيما جاء تشكيل تشيلسي ضد ليفربول كالتالي، كيبا في حراسة المرمى - أزبيلكويتا - كريستينسن - توموري - إيمرسون بالميري - كانتي - جورجينيو - كوفاسيتش - ماوسون مونت - ويليان - تامي إبراهام.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 15 نقطة، حصدها من 5 انتصارات متتالية، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، والذى حقق فوزاً تاريخياً على واتفورد بنتيجة 8 – 0 فى المباراة التى جمعتهما أمس على ملعب "الاتحاد".

وتعد هذه المواجهة الثانية التى تجمع بين ليفربول وتشيلسي خلال شهرين، بعدما سبق والتقيا يوم 14 أغسطس الماضي فى بطولة كأس السوبر الأوروبى، والتى انتهت بفوز الريدز بركلات الترجيح.

ويسعى تشيلسي لتحقيق فوزه الأول على ملعب "ستامفورد بريدج" فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي، بعدما سقط فى فخ التعادل أمام ليستر سيتي وشيفيلد يونايتد، بجانب الخروج من أحزانه الأوروبية عقب الهزيمة التى تعرض لها على ملعبه ووسط جماهيره أمام فالنسيا الإسبانى بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دورى الأبطال.