"إفريقية البرلمان": السيسى يعبر عن تحديات إفريقيا أمام الأمم المتحدة

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، السادسة على التوالي، في فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأتى بصفته رئيسًا للاتحاد الأفريقي ويحمل تحديات القارة السمراء.

ولفت"رضوان"، أنه يثق في قدرة الرئيس السيسي على التحدث باسم اهتمامات القارة الإفريقية وأولوياتها في التنمية والحديث عن أجندة التنمية المستدامة التي تتبناها مصر بالتنسيق مع رؤساء الدول الأفريقية لبناء القارة.



وأوضح، أن الرئيس يحرص على تحول القارة السمراء كشريك اقتصادي حيوي، و سيستعرض الرئيس رؤية مصر بشأن التصحر والفقر المائي والتي تمثل أهم الأولويات بشأن تغير المناخ خاصة، وأنه تحدى كبير يداهم العالم أجمع ومدى تأثيره على الزراعة المستدامة والتكيف مع تأثيرات المناخ.