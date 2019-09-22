إلغاء رحلات جوية في الإمارات بسبب الطيران المسير

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أعلن متحدث باسم مطار دبي بالإمارات العربية المتحدة، عن تأجيل وصول رحلات جوية إليه، اليوم الأحد، على خلفية الاشتباه بنشاط طيران مسير فوقه.

وقال في حديث لوكالة «رويترز»: «تم تعطل وصول بعض الرحلات لمدة قصيرة من 12:36 حتى 12:51 بتوقيت الإمارات من ظهر اليوم، نظرا للاشتباه بنشاط طيران مسير».

وأضاف المتحدث أن الحادث أسفر عن تغيير مسار رحلتين جويتين كان من المخطط أن تصلا إلى مطار دبي.

وتعتبر الإمارات ثاني أكبر قوة في التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وتحدث الحوثيون عدة مرات عام 2018 عن استهداف مطاري دبي وأبو ظبي، بينما نفت الإمارات تعرضهما لأي هجمات.


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