الإفراج عن نجل «مجدي شندي» رئيس تحرير «المشهد»

قال جمال عيد، رئيس "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، إنه تم الإفراج عن عمر نجل مجدي شندي، رئيس تحرير صحيفة "المشهد" اليوم، بعد نحو أسبوعين على القبض عليه.

وألقى القبض على نجل شندي في 11 سبتمبر الجاري، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت له تهمة "نشر أخبار كاذبة والإساءة لسمعة الدولة" من قبل نيابة .

وكان شندي قد أكد منذ لحظة احتجاز ابنه أنه تلقى عشرات الاتصالات من "قنوات عالمية ومن أشهر صحف العالم ومن منظمات معنية بحرية الصحافة ولجان أممية"، إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريح حتى "لا يستغل أحد هذه الأزمة الشخصية للإساءة إلى الدولة وأجهزتها"، و"لإفساح المجال لتصحيح هذا الخطأ".

وتأسست صحيفة "المشهد"، في يناير 2012، وهي معروفة بمعارضتها؛ إذ واجهت من قبل قرار بحجب موقعها الإلكتروني 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه (نحو 3 آلاف دولار) في مارس الماضي.