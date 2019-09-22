» «محمد رمضان» يرد على أحد متابعيه بلفظ جارح

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دخل الفنان محمد رمضان، في سجال مع أحد متابعيه عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام" بعد أن وصفه وجمهوره بأنهم "تافهون".

وكان رمضان، شارك متابعيه صورة له، وعلق عليه بقوله: "ابتدي وأنت عارف إن الأرقام بتبدأ من الصفر إلى ما لا نهاية لا أرى نهاية لطموحي".

غير أنه تفاجأ بأحد متابعيه يعلق عليه بقوله: "إنت تافه زي اللي متابعينك"، فما كان منه إلا أن رد عليه بقوله: "يارب تبقى تافه زينا".

وعلى إثر ذلك اشتعلت موجة من الغضب في التعليقات من جمهور رمضان الذين صبوا جام غضبهم على هذا الشخص.

وعلى هامش مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي، كشف رمضان عن تفاصيل مسلسله الرمضاني القادم، قائلاً: إنه سيكون التعاون الثاني بعد مسلسل "الأسطورة" بينه وبين المخرج محمد سامي الذي كتب قصة المسلسل أيضًا.

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