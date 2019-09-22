أول قرار لـ«البدري» في مستهل مشواره مع «المنتخب»

بدأ حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الاستعداد لأول مهمة رسمية له مع المنتخب والتجهيز للمعسكر الذي سيبدأ 7 أكتوبر ويستمر حتى 15 من نفس الشهر.

وقرر البدري استدعاء 5 محترفين فقط لمعسكر المنتخب وهم، "محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، أحمد حسن كوكا، محمد الننى، وأحمد حجازى"، وأرسل اتحاد الكرة استدعاء رسمياً لهم قبل 15 يوماً من انطلاق المعسكر.

ومن المقرر أن يعلن حسام البدرى عن الجهاز المعاون له خلال 48 ساعة، لإبلاغ اتحاد الكرة به.