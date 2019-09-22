أول تصريحات لـ«السيسي» من أمريكا

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متابعات - الطيب حسين

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أمريكا

نيويورك

السيسي

الفاو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروعات التي تشهدها مصر حاليًا فى مجال الزراعة والغذاء والتنمية الريفية، تأتي في إطار الخطة المتكاملة التي تنفذها الدولة لتنمية القطاع الزراعي بصورة مستدامة.

جاء هذا خلال لقائه اليوم الأحد، بـ«شو دونيو»، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، «فاو» على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وخلال اللقاء أكد مدير «الفاو» أن أجهزة المنظمة، وكذلك مكتبها الإقليمي في القاهرة، يتابع النشاط الضخم الذي تشهده مصر حاليا في مجال الزراعة والغذاء والتنمية الريفية.

كما أشار غلى متابعة المنظمة المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها مصر حاليًا في مجالات الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي واستصلاح مليون ونصف مليون فدان، والصوب الزراعية، والمشروعات المتنوعة للاستثمار الزراعي والريفي.

وفى تعليقه على ما ذكره مدير «الفاو» قال الرئيس السيسي إن تلك المشروعات تأتي في إطار الخطة المتكاملة التي تنفذها الدولة لتنمية القطاع الزراعي بصورة مستدامة.

وأضاف، أن الهدف هو العمل على تحقيق معدلات أعلى من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية، وسد فجوة الغذاء وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كل الوزارات والهيئات ذات الصلة.


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