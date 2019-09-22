"أحمد حلمي" يسخر من نفسه بعد هدف ليفربول الأول

أحمد سالم
تواجد الفنان أحمد حلمي في لندن، لحضوره مباراة فريقي تشيلسي وليفربول، التي أقيمت ضمن مباريات الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
نشر حلمي عبر حسابه الخاص على Twitter ، صورة من ملعب استامفورد بريدج بمدينة لندن، وهو ملعب نادي تشيلسي الذي أقيمت عليه المباراة، أثناء تسجيل هدف ليفربول الأول الذي سجله أليكساندر ترينت أرنولد.
حيث علق حلمي على الصورة قائلًا: "بعد الجون ما جه طلعت الموبايل علشان أصور الإعادة، مفيش عبط أكتر من كده".
بعد الجون ماجه طلعت الموبايل بسرعه علشان اصور الاعاده. مافيش عبط اكتر من كده. pic.twitter.com/7njkL7jgBT— Ahmed Helmy (@ahelmy) September 22, 2019
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