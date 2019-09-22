» إطلالة جريئة لمذيعة «العربية».. ومتابعون: «جوهرة»

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قناة العربية

سهير القيسي

معذب طفلته

 نشرت الإعلامية العراقية سهير القيسي، صورة بدت جريئة بحسب مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للتعبير عن امتنانها  للقبض على معذب طفلته بالرياض.

وكتبت القيسي: « صباح المحبة .. سعيده انهم وصلوا له والطفلة بخير .. شكرا لكل بطل شارك في مواقع التواصل لانقاذ الطفلة .. محبتي لكم متابعيَّ الاعزاء وهذي ابتسامة رضا».

وعملت «القيسي» في السابق بقناة «العربية» ما أكسبها شهرتها الحالية.

وتفاعل المتابعون مع الصورة حيث علق أحدهم بقوله :«جوهرة» وآخر بـ« يموت يلي مابحبك»، في الوقت الذي ندد فيه البعض بالصورة، متسائلين عن علاقتها بالموضوع.

وكان نشطاء قد تداولوا مقطع لرجل يعنف طفلته الصغيرة ويضربها محاولاً إجبارها على الوقوف، خرج الرجل نفسه اليوم في مقطع فيديو ليعتذر عما أقدم عليه.

وأكد في مقطع الفيديو، بحسب صحيفة «سبق السعودية»، أن الحادثة قديمة، وأنه لا يعلم من نشره، مؤكدًا أنه تزامن مع غياب زوجته منذ أسبوعين عن المنزل، إذ تركته وحده يعتني بأطفاله الأربعة.

وأشار إلى أنه كان في وقت الحادثة يحاول تعليم طفلته الوقوف، وأنه كان يمرُّ وقتها بحالة نفسية، مبينًا أنه تاب من فعلته، واعتذر للجميع عما اقترفه من تعنيف لطفلته.

وتقدم الكثير من المواطنين بالبلاغات إلى الجهات المسؤولة للتحقيق في الأمر.

 ومعذب الطفلة مقيم فلسطيني يسمى يوسف القططي، وهو يقيم في الرياض ويعمل أخصائي الخدمات اللوجستية في شركة يونيشارم.

وقد أفاد بعض المغردين بأن هذا الشخص هو رجل غريب الأطوار ومنطوٍ ولا يتحدث مع أحد، حتى إن زملاءه في العمل لم يعطهم رقمه، لديه بنتان وولد، وقد طرد من عمله أكثر من مرة ولكنه كان يعود للعمل.


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