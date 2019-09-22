سعر الدولار ينخفض أمام الجنيه

22 سبتمبر 2019 - 09:31 م

سجل سعر الدولار تراجعًا بقيمة قرشين في بنك البركة إلى 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية اليوم الأحد.

كما هبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان إلى 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع، كذلك تراجع بنفس القيمة في بنك قناة السويس حيث سجل 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

في حين استقر سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي الإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.