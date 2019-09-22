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"إنجي علي" تتعرض لأزمة صحية أثناء تغطيتها مهرجان الجونة

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انجي على - أرشيفية
انجي على - أرشيفية

أحمد سالم

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أزمة صحية

مهرجان الجونة

إنجي علي

تعرضت الإعلامية إنجي علي، لأزمة صحية، دخلت على أثرها أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وذلك على هامش تغطيتها لفاعليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت "إنجي" صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهي داخل المستشفى، معلقة عليها: "الحمد لله أنا بخير، وشكرًا لكل اللي اطمن عليا".

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة بمنتجع الجونة السياحي، الخميس الماضي ويستمر فعاليه لـ24 سبتمبر الجاري.

شاهد..

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