» واشنطن تقيّد تحركات روحاني في نيويورك

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بأن الولايات المتحدة حصرت تأشيرة سفر الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى نيويورك بمدة زمنية قصيرة، تقيّد أيضًا تحركاته.
ويزور روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، نيويورك، لحضور أعمال الجمعية للأمم المتحدة والتي تنطلق الثلاثاء المقبل.
وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن واشنطن امتنعت عن إصدار تأشيرات سفر للفريق الإعلامي الذي كان من المفترض أن يرافق روحاني إلى نيويورك.
وأضافت أن تأشيرة سفر روحاني تحصر وجوده في نيويورك لمدة قصيرة، كما تحصر تحركاته بين مكان إقامته ومبنى الأمم المتحدة، والبعثة الإيرانية.
وبحسب الوكالة، تهدف السلطات الأمريكية من هذه التقييدات، إلى الحد من تأثير زيارة روحاني وظريف إلى نيويورك وخطابه واللقاءات الصحفية التي يجريها هناك.
والخميس الماضي، أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن واشنطن أصدرت تأشيرة دخول لروحاني، وظريف، ليتمكنا من حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. -

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