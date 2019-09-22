» طهران: هذا هو موعد الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية

22 سبتمبر 2019 - 10:30 م

أعلن مسؤول إيراني، الأحد، أن بلاده ستفرج "قريبًا" عن ناقلة النفط البريطانية " ستينا إمبيرو" المحتجزة منذ أكثر من شهرين.



ونقلت وكالة الأنباء "إرنا" الرسمية عن مراد عفيفي بور، المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان (جنوب) قوله: ستبدأ هذه القطعة البحرية (استينا إمبرو) قريبا وبعد 65 يوما (من الحجز) الابحار من ميناء بندرعباس باتجاه المياه الدولية.

وأكد المسؤول الإيراني أنه "على الرغم من أن المراحل القانونية والحقوقية لخروج ستينا إمبيرو من المياه الايرانية قيد التنفيذ، إلا أن الملف القضائي بشأن انتهاكات الناقلة لايزال مفتوحا".

وأضاف أن السلطات في ايران تتابع "إجراءات المحاكمة النهائية بشأن انتهاك قواعد الملاحة البحرية بالوسائل القانونية، وسنعلن الحكم القضائي عند صدوره".