» نقل إمام المسجد النبوي الشريف إلى المستشفى

تعرض إمام المسجد النبوي، على الحذيفي، لوعكة صحية، دخل على أثرها المستشفى، ليغيب بذلك عن إمامة المصلين.



وولد على بن عبدالرحمن بن على بن أحمد الحذيفي، 1947 في قرية القرن المستقيم ببلد العوامر في جنوب مكة المكرمة.

وولد على بن عبدالرحمن بن على بن أحمد الحذيفي، 1947 في قرية القرن المستقيم ببلد العوامر في جنوب مكة المكرمة.