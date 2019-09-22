» نقل إمام المسجد النبوي الشريف إلى المستشفى

تعرض إمام المسجد النبوي، على الحذيفي، لوعكة صحية، دخل على أثرها المستشفى، ليغيب بذلك عن إمامة المصلين.
وقالت تقارير محلية ومقربون من الشيخ إن «الحذيفي (72 عامًا)، تعرض لجلطة، لكن حالته مستقرة، وبدأ بالتحسن».
وأثار الإعلان عن مرض الحذيفي مخاوف لدى محبيه الذين اعتادوا سماع صوته في الصلوات الخمس بالمسجد النبوي الشريف، ويتم نقلها على الهواء مباشرة عبر قناة فضائية متخصصة.
وولد على بن عبدالرحمن بن على بن أحمد الحذيفي، 1947 في قرية القرن المستقيم ببلد العوامر في جنوب مكة المكرمة.
ويحمل الشيخ الحذيفي درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وقد تولى الإمامة والخطابة لفترات في مسجد قباء بالمدينة المنورة، ثم عين إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي في العام 1979، ونقل بعد ذلك إمامًا إلى المسجد الحرام 1981، ثم أعيد إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي في العام التالي، وظل في منصبه حتى اليوم.