عبد الحليم قنديل: "الديمقراطية لا تُبنى في الفراغ"

22 سبتمبر 2019 - 11:10 م

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن جماعة الإخوان الإرهابية سعت إلى تكوين مشهد عبثي في مصر، مؤكدًا أنهم لم يشاركوا في ثورة يناير، وانتسابهم لها زور وكذب.



وأضاف «قنديل»، خلال حواره مع الإعلاميين شادي شاش ويوسف الحسيني، على «إكسترا نيوز»، الأحد، أن شعبية الإخوان كانت «طفح»، ووجودهم انتهى في 6 أشهر فقط.

