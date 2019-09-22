فرنسا: الهجوم على أرامكو نقطة تحول في المنطقة

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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الأحد، إن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية نقطة تحوّل في المنطقة.
وأرسلت فرنسا سابقاً خبراء للمشاركة في التحقيقات في الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو في بقيق وهجرة خريص.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن «تضامن فرنسا مع السعودية وسكانها في مواجهة هذه الهجمات، وأكد مجددًا التزام فرنسا أمن السعودية واستقرار المنطقة».

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