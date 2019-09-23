مطالبات بتسليم "المقاول الهارب" إلى مصر لمحاكمته

23 سبتمبر 2019 - 12:00 ص

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح السابق للرئاسة، إن الشعب المصري واع، ولم يستجب لدعوات النزول يوم الجمعة الماضي.

