أبو شقة: فاكرين اللي حصل ولا نفكركم

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استنكر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، الدعوات التي يقودها البعض للتظاهر ضد الدولة المصرية.

 وقال أبو شقة خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، على فضائية "صدى البلد"، لابد للإعلام أن يعيد لأذهان مشاهد ما قبل 30 يونيو من نقص الخبز وطوابير البنزين والبوتاجاز، والأمن والأمان الذي غاب عن مصر خلال تلك الفترة، معقبا: "فاكرين اللي كان بيحصل و لا نفكركم بيه".

وتابع: الشعب المصري عاش أيامًا من الفزع بعد أحداث 28يناير، وكان هناك مخطط لضرب الشرطة والجيش، لكن الجيش الوطني استطاع العودة بالدولة لقوتها وعادت الشرطة بعد 30 يونيو لقوتها.

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