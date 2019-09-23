» نقل فنانة شهيرة للمستشفى .. وإيمي طلعت زكريا تطلب الدعاء لها

23 سبتمبر 2019 - 08:35 ص

كشفت الفنانة نهال عنبر عن طبيعة المرض الذي تعرضت له الفنانة هنا الزاهد أثناء قضائها شهر العسل في سنغافورة مع زوجها الفنان أحمد فهمي.



وقالت الفنانة نهال عنبر إن "هنا " أصيبت بميكروب في المعدة ، وأثر ذلك منعت تماما من الطعام والشراب وتعيش على المحاليل الطبية.



فيما قالت الفنانة إيمي طلعت زكريا التي تمت بصلة قرابة لهنا الزاهد إنها تتواصل تليفونيا مع أحمد فهمي لمعرفة تطورات الحالة الصحية لهنا.



وأضافت: "كل ما أطلبه من الجمهور أن يدعو لهنا".



