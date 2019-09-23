» إنجازات الدولة في الفواصل بدلا من الإعلانات

23 سبتمبر 2019 - 08:35 ص

طالبت الإعلامية عزة مصطفى، القنوات الفضائية المصرية، باستعراض إنجازات الدولة على مدار الـ 24 ساعة يوميًا، والتي تم إنجازها خلال الخمس سنوات الماضية.

وقالت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد: "ما حدث في مصر من مشروعات خلال الخمسة أعوام الماضية لم يحدث في أي دولة".

وتابعت الإعلامية قائلة: "يجب أن تكون فواصل البرامج استعراضًا للمشروعات التي تم إنجازها من أسوان للإسكندرية ولا يهم في هذه الفترات بدلاً من الإعلانات".