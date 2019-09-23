  • الإثنين 23 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:46 ص
بحث متقدم
الأهلى

الأهلى يسعى لعبور "الموج الأزرق"

الحوثيون

مفاجأة.. "ظريف": الحوثيون حصلوا على الأسلحة من زعيم عربي

أحمد موسي

أحمد موسى: الحساب قادم

الجيش الروسي

5 دول لا يمكن غزوها في العالم

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان وولي عهد يتلقيان برقية عاجلة من ملك البحرين

الدولار

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

محمد رمضان

محمد رمضان يكشف عدة مفاجآت عن المقاول الهارب .. فما هي؟

إبراهيم سعيد

تعليق ناري من إبراهيم سعيد على جهاز المنتخب الجديد

الإعلامي أحمد موسى

موسى: الجزيرة أذاعت عزاء والد رامز جلال على أنه مظاهرة

لميس الحديدي

تعليق ناري من لميس الحديدي على اشتغالة عمرو أديب لقنوات الإخوان

حمادة هلال يثير الجدل بمظهره العجيب أمام الجمهور

الصفحة الأخيرة

حمادة هلال
حمادة هلال

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

رقص فنانة شهيرة فى "عاشوراء" يثير الجدل

#

فنان شهير يثير الجدل:« من لا يضرب زوجته ليس رجلاً»

#

"البوسة بـ500 ليرة".. إيصال مخالفة يثير الجدل

#

«كريمة» يثير الجدل مجددًا: المنتحر ليس كافرًا

حمادة هلال

تسبب الفنان المصري حمادة هلال في موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بشكل غريب في إحدى حفلاته.

وظهر حمادة هلال مصابا في ذراعه اليمنى بحفله الذي أحياه في نادي جزيرة الورد بالمنصورة.

ونشر حمادة هلال، صورًا من الحفل عبر حسابه على"إنستجرام" قائلاً: "حفل نادى جزيرة الورد المنصورة، جمهور جميل، حفلة جميلة، والتنظيم رائع".

وكان "هلال" وقع على ذراعه بشكل بسيط قبل أن يكتشف خطورة إصابته ليذهب إلى المستشفى بسبب الآلام التي لم تختفِ حتى وتم وضع جبيرة ليده بسبب تضررها من سقوطه .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. "ظريف": الحوثيون حصلوا على الأسلحة من زعيم عربي
» الأهلى يسعى لعبور "الموج الأزرق"
» طرد راكبة أمريكية من الطائرة لهذا السبب الغريب
» الزمالك يسعى لمصالحة جمهوره أمام "زعيم الثغر"
» احذر هذه الطريقة فى شرب المياه.. تسبب السرطان
» إشادة إنجليزية بحارس مرمى إنبي
» تعرف على حقيقة عودة شيرى عادل لطليقها "معز مسعود"
» فنجان القهوة بـ900 دولار في اليابان.. تعرف على السبب
» حمادة هلال يثير الجدل بمظهره العجيب أمام الجمهور
» طبخت وصفة من اليوتيوب .. فماتت محترقة في الحال
» نقل فنانة شهيرة للمستشفى .. وإيمي طلعت زكريا تطلب الدعاء لها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية