مرشح رئاسي سابق: مش هنجامل حد ولازم نبقى واقعيين

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طالب موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بإلغاء الأحزاب الدينية في مصر، موضحًا أن عدد الأحزاب في مصر كثيرة، ومن الأفضل أن يكونوا 12 حزبًا فقط، لافتًا إلى أنه عندما يتحدث عن مصطلح "معارضة وطنية بناءة"، يحدث هذا إزعاج للآخرين، مؤكدًا أنهم يسعون لبناء هذه المعارضة.

ووصف "مصطفى" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، الأحزاب التي قامت بتجميد نشاطها بـ "خائنة للوطن"، متسائلاً: اختاروا الوقت ده للتجميد ليه؟؟" معقبا : "مش هنجامل حد.. ولازم نبقى واقعيين".

وأوضح أن المعارضة لكي تكون حقيقية لابد وأن تكون معارضة وطنية، مشددًا على أنه يتم إظهار الأخطاء بأسلوب مهذب، ويجب أن تكون المعارضة بناءة وتقدم حلولاً للأخطاء التي ترى أنها أخطاء.

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