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احذر هذه الطريقة فى شرب المياه.. تسبب السرطان

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مياه الشرب
مياه الشرب

متابعات - أمينة عبد العال

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حقيقة الإصابة بـ"السرطان" بسبب شرب الشاي باللبن

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ذاصن

كشفت العديد من الأبحاث الحديثة في الولايات المتحدة عن أمر خطير وهو أن مياه الشرب قد تسبب الإصابة بالسرطان.

وكشف خبراء منظمة مجموعة العمل البيئي (EWG)، أن المواد الملوثة في مياه الشرب يمكن أن تؤدي إلى أكثر من 100 ألف إصابة بالسرطان بين أفراد جيل واحد في الولايات المتحدة فقط.

ويفيد موقع Phys.org، بأن خبراء منظمة (EWG ) (منظمة غير ربحية) حسبوا تأثير 22 مادة مسرطنة مجتمعة في صحة الإنسان، في 48363 شبكة لإمدادات الماء في الولايات المتحدة؛ فاتضح للباحثين أن السبب الأكبر لظهور الأورام الخبيثة مرتبط بالزرنيخ، والنواتج العرضية لمواد التعقيم والمواد المشعة مثل اليورانيوم والراديوم.

كما تَبَيّن للباحثين أن أخطر شبكات المياه هي تلك التي تستخدم المياه الجوفية؛ لأنه على الرغم من أن تركيز المواد الملوثة فيها ضمن الحدود المسموح بها؛ إلا أنه مع مرور الوقت يمكن أن تُلحق الضرر بصحة الإنسان.

ووفق "روسيا اليوم" عمومًا، يُعتبر خطر الإصابة بالسرطان بسبب مياه الشرب الملوثة، أعلى بدرجتين من المعدل الأساسي الذي يعادل واحدًا إلى مليون. استنتج العلماء من هذا، أن تخفيض مستوى المركبات الملوثة في مياه الشرب؛ هو أفضل حماية لصحة السكان.


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