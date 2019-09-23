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فنجان القهوة بـ900 دولار في اليابان.. تعرف على السبب

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فنجان قهوة
فنجان قهوة

متابعات - سارة أشرف

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اليابان

القهوة

مونش

هل تريد أن تتذوق فنجان قهوة طعمه لا يعوض، فعليك بزيارة مقهي " مونش" في اليابان، ولكنش يجب أن تكون مستعدا لدفع ثمنه الذي يتجاوز الـ 900 دولار.

يُعد مونش، وهو مقهى صغير في أوساكا باليابان، المكان الوحيد في العالم حيث يمكنك الاستمتاع بفنجان من القهوة التي يبلغ عمرها 22 عاماً، هذا إن كنت تستطيع تحمل ثمنه الذي يتجاوز 900 دولار أمريكي.

بدأت قصة ما يعتبره الكثيرون أغلى فنجان قهوة في العالم منذ عقود، عن طريق الصدفة، حيث اعتاد كانجي تاناكا، المالك والموظف الوحيد في المقهى، على الاحتفاظ بالقهوة في الثلاجة لتقديمها للعملاء على الفور.

وفي أحد الأيام اكتشف وجود كمية من القهوة كان قد نسيها في الثلاجة لأكثر من ستة أشهر، وقبل أن يتخلص منها، أخذ رشفة منها واكتشف بأنها لا تزال صالحة للشرب وأنها اكتسبت مذاقاً رائعاً.

وقرر الرجل إجراء تجربة على القهوة حيث احتفظ بها في براميل خاصة لمدة 10 سنوات.

 وعندما تذوقها بعد عقد من الزمن، اكتشف بأن نكهتها باتت لا تقاوم.

ومنذ ذلك الحين بدأ تاناكا باستخدام حبوب بن خام يبلغ عمرها 20 عاماً، وتحميصها وطحنها بنفسه، وتحضير القهوة منها قبل تقديمها للزبائن.

يذكر بأن مقهى تاناكا اكتسب شهرة واسعة، وبات مقصداً للزوار من الأثرياء الذين يتوافدون إليه لتذوق قهوته المميزة، بحسب ما نقل موقع أوديتي سنترال.


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