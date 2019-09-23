ظهور مفاجئ لـ فجر السعيد بعد مرضها

بعد تعرضها لوعكة صحية، في الأيام الماضية، أطلت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، على جمهورها بصورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ”إنستجرام” بمناسبة عيد ميلادها.

ووجهت فجر السعيد رسالة تهنئة إلى نفسها بهذه المناسبة وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” كل عام وآنا بخير .. 23-9-2019 بأي حال عدت ياعيد .. بما مضى أم بأمر فيه تجديد .. لَم يَترُكِ الدَهرُ مِن قَلبي وَلا كَبِدي .. شَيءً تُتَيِّمُهُ عَينٌ وَلا جيد ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعيها على الصورة ليعنئوها بعيد ميلادها متمنين لها دوام الصحة والشفاء العاجل.

وعلى جانب آخر نشرت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها على موقع "إنستجرام” صورة لفجر السعيد لتهنئها فيها بعيد ميلادها موجهة لها رسالة حب وتقدير جاء فيها : ” جعل كل أيامك ابتسامة وحب ونجاح وصحة جعل ربي ما يحرمني من هالقلب والابتسامة ولا يحرمني منك يا قطعة من القلب والروح”.

وتابعت: "فجور عمري كل عام وانتي بألف خير جعل أيامك وسنينك طويلة ولا يحرمني منك وترجعين لنا سالمة وأسوي لك حفلة عيد ميلادك أنا وكل حبايبك اللي يحبونك مثلي " .