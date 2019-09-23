سما المصرى تعرض الزواج على عمرو أديب: "معلم"

فاجأت الفنانة سما المصري، متابعيها، بتعبير عن إعجابها بالإعلامي عمرو أديب بعد استضافته لـ محمود عبد الفتاح السيسي صاحب صيدليات 19011.

وقالت سما المصري في تدوينة عبر حسابها على انستجرام: “لا احنا نتجوز باه ياعمرو…هههههه…بعيد عن السياسة بصراحة عمرو اديب امبارح علم علي قفا الإخوان حته دين قفا لووووز…..الإخوان قارفينا وعمالين يسخنوا الناس ويقولوا محمود السيسي ابن رئيس الجمهورية هو صاحب صيدليات 19011 والجيش شريكه فيها وقعدوا يولولو ذي النسوان يقوم ايه عمك عمرو اديب يروح امبارح جايب محمود السيسي اللي هو في الصوره دي ويطلع يامؤمن لا هو ابن السيسي ولا حاجه ومجرد تشابه اسماء”.

يذكر أن أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبروا أن عمرو أديب استطاع أن يسجل هدفًا قويًا في مرمى القنوات الإخوانية بعد أن ظنوا أنه سيستضيف نجل الرئيس ليتفاجأوا وقت الحلقة أن الضيف شخص آخر، وفق قولهم.