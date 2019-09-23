  • الإثنين 23 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:09 م
بحث متقدم
مباراة الأهلي وسموحة

بث مباشر.. مباراة الأهلي وسموحة

معيط

«المالية» تزف بشرى سارة للمواطنين

سلمان

تحذير عاجل للملك سلمان

السيسي

«السيسي» يفاجئ القادة الأفارقة برقم ضخم

نتنياهو

السعودية تتصدى لـ«نتنياهو»

أرشيفية

خطة جديدة لتطوير هيئة النقل العام.. تفاصيل

أرشيفية

الأهلي يصدر أول ألبوم رسمي يستعرض تاريخه وبطولاته

رئيس الوزراء

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 62 كنيسة

الامارات والسعودية

إيران توجه دعوة عاجلة إلى السعودية والإمارات

الزمالك

مفاجأة مباراة الزمالك وبطل السنغال بدون جمهور

مدبولي: الحكومة أولت اهتمامًا بالغًا بملف الاستثمار

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

تكليف 3 وزارات بتفعيل جذب المستثمرين العالميين.. و"البترول" أولوية

#

"واشنطن بوست": مصر مستقرة سياسيًا واقتصاديًا

الحكومة

مدبولى

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الحكومة أولت اهتمامًا بالغًا بملف الاستثمار والعمل على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال تقديم العديد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين الجادين، تشجيعًا لهم على ضخ المزيد من استثماراتهم.

ونوه رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر التنمية لما يوفره من اتاحة المزيد من فرص العمل، ويسهم في رفع معدلات النمو، تحقيقًا للاهداف الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة اهتمت ايضًا بملف بناء الإنسان المصرى، وما يتعلق بمختلف الخدمات المقدمة له، وخاصة في مجالى الصحة والتعليم، حيث تم البدء في تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، ونفذت العديد من المبادرات التى تمت وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

وتابع: كما شرعت الحكومة في تطبيق النظام التعليمى الجديد، وذلك ايمانًا منها بأن بناء الإنسان المصرى، وتعظيم الاستثمار في تنمية رأس المال البشرى، يعتبر أجدى أنواع الاستثمار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» روسيا تغازل مصر بشأن سوريا
» والدة هنا الزاهد تكشف مفاجأة مدوية عن مرض ابنتها
» أسعار الذهب تنخفض لتسجل هذا الرقم
» إنجازات الدولة في الفواصل بدلا من الإعلانات
» بقبلة جريئة.. هنا شيحة تحرج "حلا" في مهرجان الجونة
» إقالة "كوبر" من تدريب أوزبكستان
» بـ"العباءة" سعوديات يلاحقن فنانا مشهورا.. والأخير يهرب
» تصرف غريب من بسمة وهبة مع ابنها في سويسرا
» هجوم على أصالة بسبب الملك سلمان وولي العهد
» مفاجأة.. "ظريف": الحوثيون حصلوا على الأسلحة من زعيم عربي
» الأهلى يسعى لعبور "الموج الأزرق"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:26 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية