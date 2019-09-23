خطة جديدة لتطوير هيئة النقل العام.. تفاصيل

تسلم رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، اللواء مهندس أركان حرب رزق على، الأحد، مشروع خطة لتطوير الهيئة، التي أعدها سيد جمعة، عضو لجنة التطوير، التي تشكلت مؤخرًا بقرار من «رزق».

وقال «جمعة» إن الخطة مقدمة منه كعضو في اللجنة، وأمين صندوق النقابة العامة للنقل العام، وتأتي في إطار البحث عن آليات اكتفاء الهيئة، ذاتيًا في نفقاتها، وإدارة مواردها بشكل جيد اعتباراً من ميزانية 2020-2021.

وذكر أن الخطة الجديدة كشفت في البداية عن القصور والضعف في بعض الجوانب، منها تشغيل الحركات والصيانة والعمل الإداري والحماية والأمن، مشيرا إلى أن ذلك قد يرجع إلى تراجع أعداد السائقين وعدم وجود قطع غيار في القطاع.

ورصدت الخطة مجموعة من المحاور والتوصيات منها النهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للعاملين، والاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الهيئة بدمج بعضها، واستغلال الأسوار ببناء محلات وأكشاك تجارية وتأجيرها، وبيع بعض الجراجات مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وتسوية ديون بنك الاستثمار القومي، وإحياء إدارة الاشتراكات وتطويرها، وبيع جميع السيارات غير الصالحة واستبدالها بسيارات حديثة متطورة، وإنشاء شبكة خطوط نهرية منظمة تغطي القاهرة الكبرى بأحدث الأنظمة، وإعادة هيكلة الإدارة المالية والإدارية، وتشكيل لجنة تضم أكفأ المهندسين والملاحظين وممثلين عن النقابة لوضع رؤية علمية من احتياجات الهيئة من قطع الغيار.

كما أوصت خطة التطوير بسرعة النهوض بالخدمات الصحية لخدمة أكثر من 30 ألف عضو بالهيئة، وذلك عن طريق الاستعانة بأكبر الشركات المتخصصة، لتقدم دراسة عاجلة عن تطوير مستشفى النقل العام، وتوفير كافة الخدمات الصحية، وأن تكون الأدوية والعلاج بمقابل رمزي لابن الهيئة.