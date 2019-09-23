  • الإثنين 23 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:07 م
بحث متقدم
مباراة الأهلي وسموحة

بث مباشر.. مباراة الأهلي وسموحة

معيط

«المالية» تزف بشرى سارة للمواطنين

سلمان

تحذير عاجل للملك سلمان

السيسي

«السيسي» يفاجئ القادة الأفارقة برقم ضخم

نتنياهو

السعودية تتصدى لـ«نتنياهو»

أرشيفية

خطة جديدة لتطوير هيئة النقل العام.. تفاصيل

أرشيفية

الأهلي يصدر أول ألبوم رسمي يستعرض تاريخه وبطولاته

رئيس الوزراء

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 62 كنيسة

الامارات والسعودية

إيران توجه دعوة عاجلة إلى السعودية والإمارات

الزمالك

مفاجأة مباراة الزمالك وبطل السنغال بدون جمهور

من جديد.. «ريهام سعيد» تتحدث عن الوزن الزائد (فيديو)

الصفحة الأخيرة

ريهام سعيد
ريهام سعيد

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

ريهام سعيد تصدم الجميع بفيديو جديد

#

ريهام سعيد ترد على قرار منع ظهورها إعلاميا

#

«سما المصري» تنشر صورة صادمة لـ «ريهام سعيد»

#

شاهد.. ريهام سعيد ترد علي الـ«سفالة وقلة أدب»

زيادة الوزن

ريهام سعيد

عادت الإعلامية المعتزلة ريهام سعيد، للحديث مجددًا عن زيادة الوزن والرجيم، ولكن تلك المرة عن نفسها، حيث طالبت من متابعيها مساعدتها في اتباع نظام غذائي صحي، لإنقاص وزنها 15 كيلو جرام، في غضون 20 يوم.

ونشرت "ريهام"، مقطع فيديو على حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: "مش بكلمكم كمذيعة، لكن بتكلم كست طبيعية قاعدة في البيت، وطبعًا قعدة البيت دي ليها مميزات، أني بقعد مع أولادي، برد على التليفونات، باخد بالي من شكلي وصحتي".

وأضافت: "مش شايلة هم حاجة ولا هم حد، لأن راحة البال دي أهم حاجة في الدنيا".

وتابعت: "الحاجة اللي مش حلوة الأكل، بتسلى الصبح وبعد الفطار، وعلى الغداء، والعشا قدام التليفزيون وكل يوم أقول هعمل رجيم بكرة، وبكرة مبيجيش".

مُطالبة من المتابعون تشجيعها، لتبدأ فعليًا في السيطرة على شهوة الطعام، والحفاظ على الوزن المثالي: "لو في حد هيعمل معايا ريجيم يبدأ معايا من بكرة".

شاهد الفيديو..

وتفاعل العديد من متابعي ريهام مع الموضوع، مقدمين لها بعض الاقتراحات والحلول، في حين تعرضت لهجوم لاذع من البعض، خاصة إنه تم إيقافها إعلاميًا بسبب حديثها في إحدى حلقاتها عن البُدناء بطريقة لم يتقبلها عدد كبير من المتابعين. أزمة ريهام سعيد الأخيرة.

وتحدثت "ريهام" في حلقاتها الأخيرة من برنامجها "صبايا" عن مرضى السمنة، ووصفتهم بـ"ميتين" و"عبء على الدولة"، الأمر الذي عرضها للهجوم والانتقادات، وأيضًا قدم المجلس القومي للمرأة بلاغًا ضدها.

فأعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة إيقاف برنامجها "صبايا"، ومن ثم خرجت الإعلامية ريهام سعيد في بيان لها، أعلنت من خلاله اعتزالها العمل الإعلامي، قائلة: "عمري مهشتغل في العمل الإعلامي تاني".

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بحظر ظهور "ريهام" على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» روسيا تغازل مصر بشأن سوريا
» والدة هنا الزاهد تكشف مفاجأة مدوية عن مرض ابنتها
» أسعار الذهب تنخفض لتسجل هذا الرقم
» إنجازات الدولة في الفواصل بدلا من الإعلانات
» بقبلة جريئة.. هنا شيحة تحرج "حلا" في مهرجان الجونة
» إقالة "كوبر" من تدريب أوزبكستان
» بـ"العباءة" سعوديات يلاحقن فنانا مشهورا.. والأخير يهرب
» تصرف غريب من بسمة وهبة مع ابنها في سويسرا
» هجوم على أصالة بسبب الملك سلمان وولي العهد
» مفاجأة.. "ظريف": الحوثيون حصلوا على الأسلحة من زعيم عربي
» الأهلى يسعى لعبور "الموج الأزرق"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:26 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:56

  • عشاء

    19:26

من الى
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية