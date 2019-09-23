» تجديد حبس موظف وابنه استولوا على مليون ونصف بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس موظف بإحدى شركات النقل ونجله 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مليون و500 ألف جنيه، بزعم توظيفها في تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف.

البداية تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من بعض المواطنين بقيام مشرف بإحدى شركات النقل، ونجله، صاحب شركة نقل، مقيمان بدائرة قسم شرطة العامرية أول بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وتبين أن المتهم الأول سبق اتهامه في قضية "تهرب ضريبي"، والثاني سبق اتهامه في قضية "شيك وإصابة خطأ".

وكشفت التحريات تلقى المتهمين مبالغ مالية من الشاكين بإجمالي مليون وخمسمائة ألف جنيه بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح وامتنعا عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض على المتهمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وأقرا فى التحقيقات بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وأخطرت النيابة للتحقيقات.