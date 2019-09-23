» وزير الدفاع يتفقد إجراءات القبول بالكليات العسكرية

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المتحدث العسكرى

الكليات العسكرية

تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، لمتابعة سير الإختبارات المختلفة لإختيار أفضل العناصر المؤهلة بدنيًا وطبيًا ونفسياً لنيل شرف الإنضمام إلى الكليات العسكرية لعام 2019.

وتابع القائد العام اختبارات المواجهة الشخصية بحضور مديرى الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة لتقييم وإنتقاء الطلبة المرشحين لإستكمال مراحل القبول، وذلك بمقر مكتب تنسيق القبول بالكلية الحربية بمصر الجديدة.

وناقش الفريق أول محمد زكى عدد من الطلبة المتقدمين في أسلوب تنفيذ الإختبارت المختلفة التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل ، وأثنى على المستوى المتميز لهم وما تحصلوا عليه من نتائج فى ضوء المنافسة الشريفة لنيل شرف الإنضمام إلى صفوف القوات المسلحة .

وتابع القائد العام مراحل الكشف الطبي على الطلبة المتقدمين للإلتحاق ، والذى ينفذ بواسطة الأطباء والإستشاريين من ضباط القوات المسلحة وفقاً لمعايير علمية وطبية دقيقة تتماشى مع المواصفات اللائقة للخدمة بالقوات المسلحة وإستمع إلى شرح تفصيلى من رئيس القومسيون الطبي العسكرى تضمن جميع الإجراءات التي يخضع لها الطلبة لتحديد لياقتهم الطبية ومدى ملائمتها لطبيعة العمل الشاقة بالقوات المسلحة .

وأشاد بالمستوي المتميز للطلبة المتقدمين أثناء المرور على لجان إختبارات اللياقة البدنية وقفزة الثقة التى يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر وفقاً للمعايير القياسية للالتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة .

وأكد الفريق أول محمد زكى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على وضع شروط دقيقة لإنتقاء نخبة من خيرة شباب مصر للإنضمام إلى الكليات العسكرية التي تعمل على بناء جيل من ضباط المستقبل ترتكز عليهم القوات المسلحة فى تنفيذ كافة المهام التى تسند إليها للدفاع عن الوطن وصون مقدساته ، مؤكدًا على ضرورة أن يكون لدى الطلبة المتقدمين وذويهم القناعة التامة بأن القوات المسلحة تنتقى رجالها من بين أبناء الوطن بكل حيادية وشفافية ليكونوا شرياناً يضخ دماءجديدة داخلها ، وأن الأفضلية تكون للعناصر القادرة على إجتياز الإختبارات المختلفة وفقاً للشروط والمعايير المحددة .

وحضر الجولة مدير الكلية الحربية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.


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