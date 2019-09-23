» أول رد من عائلة «الأب السعودي» الذي عذب ابنته

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السلطات السعودية

الأب المعذب ابنته

قالت عائلة يوسف القططي، الاثنين، إن ما أقدم عليه ابنهم «عمل إجرامي وفضيحة للعائلة»، حسب «البيان».

وأوضح زهير القططي، عبر إذاعة «راية» الفلسطينية: «تلقينا الفيديو ولا نعرف أين مصدره في البداية، وعندما رأينا الأخبار تنتشر استنكرنا كلنا، وأفراد العائلة استنفرت على الخاص لأن ما جرى عمل إجرامي وفضيحة للعائلة».

وأضاف القططي: «نحس أن زوجته هي من قامت بتصويره كي يتم تسريب الشريط للسعوديين ويكسب تعاطفهم فيتبرعون له، والهدف من هذا هو التسول».

وكان الأب الذي عنّف طفلته فيما بعد، عبر مقطع الفيديو، قال إن الحادثة قديمة، وأنه لا يعلم من نشره، مؤكدًا أنه تزامن مع غياب زوجته منذ أسبوعين عن المنزل، إذ تركته وحده يعتني بأطفاله الأربعة، حسب «سبق» السعودية.

وأضاف أنه: «كان يحاول تعليم طفلته الوقوف، ما تصادف مع مروره بحالة نفسية، مبينًا أنه تاب من فعلته، واعتذر للجميع عما اقترفه من تعنيف لطفلته».

وكأول تحرك رسمي، قال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن مركز بلاغات العنف الأسري، يتحقق من معلومات وصلته عن الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفلة رضيعة.

وأضاف: «يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنِّف.. وسيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه».

وكان الأمن العام السعودي قد أعلن عن اعتقال معذب الطفلة، وقال في بيان، إن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على مقيم من الجنسية الفلسطينية لقيامه بتعذيب طفلته، وقامت بتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.


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