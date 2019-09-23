» بعد إخلائها.. ماس كهربائي وراء حريق مدرسة بنجع حمادي

أكدت تحريات المباحث بنجع حمادي، أن ماسا كهربائيا وراء حريق مدرسة داود تكلا بهجورة أدى إلى حدوث تلفيات محدودة بفصول المدرسة.

من جانبها أخلت الإدارة، المدرسة من الطلاب والطالبات، اليوم الاثنين، لحين إجراء أعمال الصيانة اللازمة التي أصابت بعض الفصول.

أكدت إدارة المدرسة، عدم وجود أي إصابات أو خسائر كبيرة بالمدرسة، وأن الحريق محدود تمتت السيطرة عليه خلال وقت وجير، نتيجة ماس كهربائى.

من جانبه قال أحمد وزيري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بأن حريق محدود نشب بمدرسة داود تكلا وتمت السيطرة عليه في وقت مناسب، مع إخلاء المدرسة من الطلاب والطالبات لحين الانتهاء من إصلاح التلفيات.