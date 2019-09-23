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ظريف يكشف عن مبادرة روحاني لتشكيل تحالف بالخليج

عرب وعالم

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

المصريون ووكالات

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قدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، معلومات متعلقة بمبادرة الرئيس حسن روحاني لتشكيل تحالف بحري في الخليج بمشاركة دول المنطقة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ظريف من مدينة نيويورك التي وصلها للمشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب وكالة تسنيم الإخبارية الإيرانية.
وقال ظريف: "يمكن تأسيس التحالف في الخليج بداية بين إيران والعراق والسعودية والبحرين والإمارات وقطر وعُمان والكويت، ومن المحتمل أن يشارك اليمن أيضًا".
وأشار الوزير الإيراني إلى الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، مضيفًا: "مبادرة هرمز أو فكرة التحالف للرئيس، تعد جدية للغاية بالنسبة لنا".
وفي وقت سابق، الاثنين، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، دول الخليج لمشاركة بلاده في مبادرة للسلام بمضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة.
وأضاف أن بلاده تريد مشاركة وتعاون جميع دول المنطقة في هذا المسار، مشيرًا إلى أن نطاق التعاون ليس محصوراً بـ"الأمن" فقط ولكنه قد يشمل أيضاً التعاون الاقتصادي.
تأتي المبادرة بعد يومين من إعلان واشنطن أنها سترسل تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج بطلب من السعودية والإمارات.
ويأتي اقتراح الرئيس الإيراني وسط تصاعد في التوتر بين طهران من جهة والولايات المتحدة والسعودية من جهة أخرى بعد هجمات استهدفت منشأتي نفط لشركة "آرامكو" السعودية.
وحملت واشنطن إيران مسؤوليتها، فيما نفت الأخيرة أي صلة لها بالهجمات وهددت بالرد في حال تم استهدافها عسكرياً. -

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