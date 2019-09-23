  • الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:40 ص
بحث متقدم
محمد علي

"الخرباوي": المقاول الهارب شخصية عبثية من اختراع الإخوان

السيسي خلال مؤتمر الشباب

الكشف عن محاولة اغتيال السيسي باستراحة المعمورة

كوكب الأرض

هذا الأمر سيؤدي إلى كارثة كبرى على كوكب الأرض

السيسي وترامب

الرئيس الأمريكي: الفوضى عمّت مصر وتوقفت بمجيء "السيسي"

بألف هنا

«المصريون».. تكشف المستور فى عالم السحر والأعمال

الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه فى التعاملات المسائية

أرشيفية

جرائم باسم «الاختلال النفسى».. الجانى «مجنون» فمن المسؤول؟

أرشيفية

تحركات برلمانية لزيادة دعم التموين إلى 100 جنيه للفرد

رمضان

هجوم ناري من «محمد رمضان» ضد «الجزيرة» و«الإخوان»

السيسي وكونتي

«السيسي» و«كونتي» يبحثان قضية «ريجيني»

الاتحاد الأوروبي يرحّب بتشكيل اللجنة الدستورية السورية

عرب وعالم

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الاتحاد الأوروبي والناتو يرحبان بتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

#

البرلمان البريطاني يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي

#

آليات جديدة لضمان سرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي

#

الاتحاد الأوروبي: تباين واسع في معدلات البطالة

رحّبت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الإثنين، بتشكيل اللجنة المعنية بصياغة دستور جديد لسوريا.
وذكر بيان صادر عن موغيريني، أن تشكيل اللجنة سيكون بمثابة بصيص أمل بالنسبة للسوريين.
وأضافت أن "بيان الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية خبر طال انتظاره، ومرحب به".
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يدافع عن فكرة إيقاف الحرب السورية عبر الوسائل السياسية، مؤكدة دعم الاتحاد الكامل للجهود في هذا الإطار.
وشددت موغيريني على ضرورة التئام اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، مضيفة: "آمل أن يؤدي هذا التطور إلى السلام الذي يستحقه السوريون".
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة، ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.
وأفاد غوتيريش، لصحفيين في مقر المنظمة الدولية، بموافقة نظام بشار الأسد ولجنة المفاوضات السورية (التابعة للمعارضة) على "إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة بتسيير أممي".
وأضاف أنه يرحّب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة والمعارضة، وأن مبعوثه الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، قام بتسيير الاتفاق وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015.
وخلال "مؤتمر الحوار الوطني" السوري، بمدينة سوتشي الروسية في يناير/ كانون الثاني 2018، قرر الفرقاء السوريون والأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا تشكيل لجنة لمراجعة دستور سوريا.
ويفترض أن تتألف اللجنة من 150 عضوًا، يعين النظام والمعارضة الثلثين، بحيث تسمي كل جهة 50 عضوًا، بينما يختار المبعوث الأممي الثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السكة الحديد تكشف تفاصيل حريق محطة المنيا
» خطة جديدة لتطوير هيئة النقل العام.. تفاصيل
» متفوقا على فان دايك ورونالدو.. ميسي أفضل لاعب في العالم
» «آل الشيخ» يكافئ صاحب تغريدة بهذه الأمر
» الزمالك يعبر الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الدوري
» «المالية» تزف بشرى سارة للمواطنين
» ترامب يفاجئ الجميع بحضور قمة المناخ
» جرام الذهب يرتفع من جديد ويصل إلى هذا السعر
» تحذير عاجل للملك سلمان
» الأهلي يفتتح الموسم بالفوز على سموحة بهدف نظيف
» أول رد من عائلة «الأب السعودي» الذي عذب ابنته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية