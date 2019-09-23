» الزمالك يعبر الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الدوري

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عبر فريق الزمالك، الاثنين، ضيفة الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الجولة الأولى للدوري المصري لكرة القدم.
بذلك، انتزع الزمالك أول ثلاث نقاط في المسابقة المحلية.
دخل الزمالك اللقاء مهاجما منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم.
وتمكن مصطفى محمد من إحراز هدف التقدم للفارس الأبيض في الدقيقة السادسة.
بعدها بحث لاعبو الاتحاد عن فرصة إدراك التعادل إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل. -

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