» الزمالك يعبر الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الدوري

23 سبتمبر 2019 - 11:18 م

عبر فريق الزمالك، الاثنين، ضيفة الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الجولة الأولى للدوري المصري لكرة القدم.



بذلك، انتزع الزمالك أول ثلاث نقاط في المسابقة المحلية.

دخل الزمالك اللقاء مهاجما منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم.

وتمكن مصطفى محمد من إحراز هدف التقدم للفارس الأبيض في الدقيقة السادسة.