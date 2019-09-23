» السكة الحديد تكشف تفاصيل حريق محطة المنيا

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حريق قطار المنيا
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المصريون ـ متابعات

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نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تداولته بعض المواقع الإعلامية بشأن نشوب حريق بأحد القطارات في محيط محطة المنيا خط القاهرة/ السد العالي.
وأكدت الهيئة في بيان، الاثنين، أن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية وأن ما حدث هو نشوب حريق بالمخلفات والهيش بترعة الإبراهيمية بالقرب من حوش محطة المنيا بعيداً عن الخط الطوالي وامتدت النيران لعربتان خردة بحوش محطة المنيا بعيداً عن المحطة وتم اطفائها بوسائل الإطفاء التابعة لمحطة المنيا ولاخسائر مادية أو بشرية، كما لم يؤثر ذلك على حركة القطارات داخل المحطة، بحسب "المصري اليوم".
وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة وعدم نشر أي أخبار كاذبة الهدف منها اثارة البلبلة وسط جمهور المسافرين.

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